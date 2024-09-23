У ЦСКА появится киберкоманда по Dota 2

Московский футбольный клуб ЦСКА планирует открыть киберспортивное направление и набрать команду по Dota 2 — об этом сообщает портал CyberMeta.

По слухам, в списке игроков, которые пройдут тестовые испытания, значится состав команды N1ntendo. Среди них можно увидеть следующие имена:

— Артур Retsu Коцоев

— Садыр v3ndetta Саламат

— Амир ififall Аскаров

— Михаил lupsione Лапочкин

— Абдулла Stoic Фатих Копаран

Нечто подобное уже происходило в истории футбольных клубов — собственные кибер-отделения успели открыть «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».