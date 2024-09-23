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У ЦСКА появится киберкоманда по Dota 2

Евгения Воскресенская
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Московский футбольный клуб ЦСКА планирует открыть киберспортивное направление и набрать команду по Dota 2 — об этом сообщает портал CyberMeta.

По слухам, в списке игроков, которые пройдут тестовые испытания, значится состав команды N1ntendo. Среди них можно увидеть следующие имена:

— Артур Retsu Коцоев
— Садыр v3ndetta Саламат
— Амир ififall Аскаров
— Михаил lupsione Лапочкин
— Абдулла Stoic Фатих Копаран

Обложка. Team Spirit по Dota 2 ждут глобальные изменения

Нечто подобное уже происходило в истории футбольных клубов — собственные кибер-отделения успели открыть «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

Источник: CyberMeta
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