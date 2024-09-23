Состав NAVI по Dota 2 пополнился хорошо знакомым игроком

Анонсирован новый состав киберспортивной команды Natus Vincere — на ближайших турнирах к «рожденным побеждать» присоединится Пуппей. Этот эстонский игрок уже успел себя зарекомендовать в 2010-х годах в составе украинской команды — в 2011 году он стал чемпионом The International.

Также состав команды пополнит Мирослав BOOM Бицан, который займет место Дмитрия Nefrit Тарасича. В прошлом соревновательном сезоне оба «новобранца» выступали за Team Secret.