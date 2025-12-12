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12 декабря 2025, 21:05

FaZe сенсационно уничтожила MOUZ в четвертьфинале StarLadder Budapest Major 2025

FaZe Clan.
Фото HLTV

В рамках четвертьфинала StarLadder Budapest Major 2025 состоялась встреча FaZe и MOUZ. Несмотря на то, что фаворитом серии считались «мышки», FaZe одержали победу со счетом 2:0 (13:11, 13:2).

Таким образом, karrigan и компания гарантировали себе место в топ-4 мейджора, а в полуфинале им предстоит встретиться с победителем матча между FURIA и Natus Vincere.

StarLadder Budapest Major-2025.StarLadder Budapest Major-2025. Все, что нужно знать о главном турнире года в CS2

StarLadder Budapest Major 2025 — тир-1-турнир по Counter-Strike 2 в LAN-формате, проходящий в Будапеште с 24 ноября по 14 декабря. В борьбе за самый престижный титул в CS и значительный призовой фонд (1,25 миллиона долларов) сошлись 32 топовых коллектива. Отметим, что предыдущий мейджор завершился успехом Team Vitality, которая переиграла в финале The MongolZ со счетом 2:1.

Владислав Корякин

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