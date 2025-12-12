FaZe сенсационно уничтожила MOUZ в четвертьфинале StarLadder Budapest Major 2025

В рамках четвертьфинала StarLadder Budapest Major 2025 состоялась встреча FaZe и MOUZ. Несмотря на то, что фаворитом серии считались «мышки», FaZe одержали победу со счетом 2:0 (13:11, 13:2).

Таким образом, karrigan и компания гарантировали себе место в топ-4 мейджора, а в полуфинале им предстоит встретиться с победителем матча между FURIA и Natus Vincere.

StarLadder Budapest Major 2025 — тир-1-турнир по Counter-Strike 2 в LAN-формате, проходящий в Будапеште с 24 ноября по 14 декабря. В борьбе за самый престижный титул в CS и значительный призовой фонд (1,25 миллиона долларов) сошлись 32 топовых коллектива. Отметим, что предыдущий мейджор завершился успехом Team Vitality, которая переиграла в финале The MongolZ со счетом 2:1.

Владислав Корякин