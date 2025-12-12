Team Spirit одолели Team Liquid в третьем раунде DreamLeague Season 27 со счетом 2:1

В рамках третьего тура группового этапа DreamLeague Season 27 состоялся матч между Team Spirit и Team Liquid. Обе команды выиграли две стартовые встречи на турнире, поэтому пересеклись в корзине «2-0».

По итогам BO3-серии свою победную серию продолжил российский коллектив: Team Spirit одержали верх над соперником со счетом 2:1. Таким образом, Yatoro и компания оформили статистику «3-0», а Team Liquid отправились в корзину «2-1».

DreamLeague Season 27 — тир-1 турнир по Dota 2 в онлайн-формате, проходящий с 10 по 21 декабря. 24 участника состязания ведут борьбу за призовой фонд в размере одного миллиона долларов, а также за 19,5 тысяч очков EPT.

Владислав Корякин