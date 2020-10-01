В Dota 2 уменьшили перезарядку расходуемого предмета из Battle Pass 2020

Вечером 30 сентября в Dota 2 стало доступно небольшое обновление. С ним время перезарядки предмета «Портал» из Battle Pass 2020 было снижено с 40 до 12 секунд. Других изменений в игре не появилось.

Предмет «?Портал» является альтернативой расходной лопате. При активации предмета в выбранной зоне появляется анимация, после чего из портала появляются рандомные предметы. Игрок может призвать немного боевых очков, сокровищницу, выбить другие виды расходников или призвать толпу существ.

26 сентября Valve выпустила патч, в котором увеличила число полигонов персонажей и их способностей. Изменения коснулись сразу 18 героев.