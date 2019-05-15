Team Spirit подписала состав Old But Gold

Игроки Old But Gold в Dota 2 присоединились к Team Spirit. Контракты с организацией подписали Илья "Illidan" Пивцаев, Сергей "God" Брагин, Станислав "633" Глушан, Федор "velheor" Русихин и Иван "VANSKOR" Скороход. Об этом клуб объявил на официальном сайте.

Old But Gold сформировали в январе 2019 года. Коллектив прошел на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor, где занял 3-4 место. Ранее состав также квалифицировался на Adrenaline Cyber League 2019, который проведут с 25 по 26 мая в Москве.