PSG.LGD обыграла EHOME в гранд-финале China Dota2 Pro Cup Season 1. Встреча завершилась со счетом 3:0 — коллектив Ван «Ame» Чуньюя стал чемпионом турнира.

LGD заработала 40 тысяч, а ее оппонент получил 15 тысяч долларов за второе место. Ранее команды уже встречались в рамках чемпионата — EHOME уступила PSG.LGD в четвертьфинале верхней сетки со счетом 0:2. Третье место заняла Vici Gaming, которая уступила обоим финалистам в финалах верхней и нижней сеток соответственно.

China Dota2 Pro Cup Season 1 прошел с 17 сентября по 3 октября в онлайне. Десять команд разыграли 80 тысяч долларов CDPC стал первым турниром по Dota 2 во время пандемии коронавируса, финальная часть которого проходит на сцене.