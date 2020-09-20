Команда «Fata» прошла в плей-офф BTS Pro Series Season 3

Mudgolems обыграли Team Unique и ViKin.gg в групповом этапе BTS Pro Series Season 3 по Dota 2 для Европы и СНГ. Оба матча закончились со счетом 2:0. Коллектив Адриана «Fata» Тринкса заработал 12 очков за семь матчей группового этапа и прошел в плей-офф чемпионата.

В заключительном матче группового этапа mudgolems встретятся с B8 Esports. BTS Pro Series Season 3 проходит с 12 по 30 сентября в онлайне. Девять команд из Европы и СНГ разыгрывают 50 тысяч долларов. Победитель получит 21 тысячу.