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Команда «Fata» прошла в плей-офф BTS Pro Series Season 3

02:29

Mudgolems обыграли Team Unique и ViKin.gg в групповом этапе BTS Pro Series Season 3 по Dota 2 для Европы и СНГ. Оба матча закончились со счетом 2:0. Коллектив Адриана «Fata» Тринкса заработал 12 очков за семь матчей группового этапа и прошел в плей-офф чемпионата.

В заключительном матче группового этапа mudgolems встретятся с B8 Esports. BTS Pro Series Season 3 проходит с 12 по 30 сентября в онлайне. Девять команд из Европы и СНГ разыгрывают 50 тысяч долларов. Победитель получит 21 тысячу.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/komanda-fata-proshla-v-plei-off-bts-pro-series-season-3

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