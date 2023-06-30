KingR назвал фаворитов The Bali Major 2023

Экс-игрок в Dota 2 Ринат KingR Абдуллин поделился мнением о фаворитах на The Bali Major 2023.

«Мне кажется, команды, которые уже прошли на The International 12, могут на чилле играть этот мейджор, особенно если учесть, что скоро Riyadh Masters на 15 миллионов долларов. Тем не менее, фаворитами выбрал бы «гладиаторов», потому что они выигрывают все, даже если не особо им это надо», — приводит слова KingR Cybersport.Metaratings.ru.

The Bali Major 2023 проходит с 29 июня по 9 июля на LAN на Бали, Индонезия.