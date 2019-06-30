FURIA eSports открыла состав по Dota 2

FURIA eSports подписала бразильский состав по Dota 2. В него вошли бывшие представители paiN Gaming и Midas Club.

Помимо киберспортсменов, ростер FURIA по "Доте" также будет представлять CEO Midas Club Филипе "Astini" Астини. Он стал тренером и главным менеджером клуба в дисциплине.

FURIA eSports основали в 2017 году. Команда мультигейминга по Counter-Strike: Global Offensive почти шесть месяцев не покидает топ-30 рейтинга HLTV.org, а сейчас занимает в нем седьмую позицию. Недавно клуб продлил контракты с киберспортсменами на пять лет.