В Уфе определились чемпионы России по шахматам среди мужчин и женщин

В заключительном, 11-м туре открытого турнира Владимир Федосеев в драматичной борьбе проиграл Павлу Понкратову белым цветом. Вничью завершись партии Чигаев — Алексеенко, Горячкина — Андрейкин, Предке — Мотылев, Рахманов — Витюгов и Есипенко — Матлаков. Гроссмейстер Никита Витюгов набрал 7 очков из 11 и впервые в своей карьере стал чемпионом России.

Итоговое положение. Открытый турнир. 1. Никита Витюгов — 7 очков, 2. Максим Матлаков — 6,5, 3-4. Владимир Федосеев, Дмитрий Андрейкин — по 6, 5-9. Александр Предке, Андрей Есипенко, Александр Мотылев, Павел Понкратов, Кирилл Алексеенко — по 5,5, 10-11. Александра Горячкина, Александр Рахманов — по 4,5, 12. Максим Чигаев — 4.

15-я попытка принесла успех

— Заканчивая свою партию, я был абсолютно уверен, что будет тай-брейк. Это был очень тяжелый момент: с одной стороны, турнир закончился, а с другой — еще, может быть, пришлось бы бороться за первое место. Я уже был один раз в такой ситуации с Петром Свидлером и проиграл ему на тай-брейке. Поэтому хотелось просто накопить энергию, и я пошел гулять. Расслабился только тогда, когда стало ясно, когда был сделан последний ход в партии Есипенко — Матлаков, — рассказал победитель после турнира. — Что касается игры, то это мой 15-й чемпионат России, то есть я сыграл столько суперфиналов, сколько все другие участники, вместе взятые, а может быть, даже больше. В некоторых партиях мне повезло, но были и обратные ситуации. Перепады оценок были почти в каждой встрече. Я не опускал руки, боролся, но и везение было. Без этого такой турнир не выиграть.

Серебро завоевал Максим Матлаков, отставший от победителя на пол-очка. Третьим стал Владимир Федосеев, который набрал 6 очков и по дополнительным показателям обогнал Дмитрия Андрейкина. Все три призера представляют Санкт-Петербург.

Накопилась большая усталость

У женщин ничьей завершилась ключевая партия заключительного тура Гунина — Шувалова. Набрав 8 очков из 11 и не проиграв ни одной партии, москвичка Валентина Гунина стала четырехкратной чемпионкой России.

Женщины. 1. Валентина Гунина — 8 очков, 2-3. Евгения Овод, Полина Шувалова — по 7,5, 4. Алина Кашлинская — 6,5, 5-6. Наталья Погонина, Лея Гарифуллина — по 6, 7. Алиса Галлямова — 5,5, 8. Ольга Гиря — 4,5, 9. Марина Гусева — 4, 10-12. Дарья Войт, Анастасия Боднарук, Алина Бивол — по 3,5.

— Естественно, я очень довольна, но последняя партия получилась нервной. Я готовилась к одному, а Полина избрала то, что никогда в жизни не применяла. Конечно, тяжело играть то, чего не ожидала увидеть. Мне казалось, что я правильно отреагировала, но без анализа все-таки сложно сказать. В целом за последние три дня накопилась большая усталость, и в таком случае мозг обычно выдает интересные реакции, поэтому я рада, что так получилось, — рассказала Валентина после партии.

Второе место заняла Евгения Овод, которая разошлась миром с Алиной Бивол. Петербургская шахматистка набрала 7,5 очка и по дополнительным показателям обогнала бронзового призера — Полину Шувалову (Москва). Вничью в последнем туре у женщин сыграли Галлямова — Гусева, Погонина — Гарифуллина, Войт — Кашлинская и Боднарук — Гиря.

Суперфиналы чемпионатов России проходили в рамках программы «Шахматы в музеях», реализуемой Федерацией шахмат России и Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. Общий гарантированный призовой фонд соревнования составил 11 миллионов рублей: в открытом турнире — 7 миллионов рублей, в женском — 4 миллиона рублей. Суперфиналы проводились Федерацией шахмат России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, правительства Республики Башкортостан и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Этери Кублашвили