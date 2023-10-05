Владислав Артемьев и Лея Гарифуллина лидируют на Суперфиналах

Суперфиналы чемпионатов России по шахматам среди мужчин и женщин проходят в Государственном музее-заповеднике «Царское Село» в рамках проекта «Шахматы в музеях», который совместно реализуют ФШР и Фонд Тимченко.

По итогам четырех туров в обоих соревнованиях появились единоличные лидеры.

В открытом турнире 3,5 очка имеет в своем активе рейтинг-фаворит Владислав Артемьев. Казанский гроссмейстер стартовал с ничьей против Павла Понкратова, а затем одержал три победы подряд — над Евгением Томашевским, Клементием Сычевым и Иваном Розумом.

На пол-очка от лидера отстает москвич Евгений Наер. Тренер женской сборной страны нанес поражения Ивану Розуму и Екатерине Лагно, а также сыграл вничью с Клементием Сычевым и Володаром Мурзиным.

Третью строчку с 2,5 набранными очками занимает Александра Горячкина. На счету у победительницы Кубка мира волевая победа над Иваном Розумом и ничьи с Евгением Томашевским, Клементием Сычевым и Екатериной Лагно.

Положение участников:

1. Владислав Артемьев — 3,5 очка, 2. Евгений Наер — 3, 3. Александра Горячкина — 2,5, 4-8. Артем Тимофеев, Максим Матлаков, Павел Понкратов, Андрей Есипенко, Евгений Томашевский — по 2, 9-10. Володар Мурзин, Екатерина Лагно — по 1,5, 11-12. Клементий Сычев, Иван Розум — по 1.

У женщин без потерь идет Лея Гарифуллина. Свердловская шахматистка выиграла у Ольги Баделько, Екатерины Гольцевой, Валентины Гуниной и Ольги Матвеевой.

На полшага позади лидера идет Баира Кованова. На счету саратовской спортсменки победы над Марией Якимовой, Валентиной Гуниной и Алиной Бивол, а также ничья с Полиной Шуваловой.

3 очка в активе Ольги Баделько. Спортсменка, впервые играющая в Суперфинале после перехода из Белорусской шахматной федерации, после поражения от Гарифуллиной выиграла три партии подряд — у Ольги Матвеевой, Натальи Погониной и Марины Корневой.

Положение участниц:

1. Лея Гарифуллина — 4 очка, 2. Баира Кованова — 3,5, 3. Ольга Баделько — 3, 4-5. Алина Бивол, Анна Шухман — по 2,5, 6-9. Полина Шувалова, Марина Корнева, Валентина Гунина, Екатерина Гольцева — по 1,5, 10-11. Наталья Погонина, Мария Якимова — по 1, 12. Ольга Матвеева — 0,5.

Участникам предстоит сыграть еще семь туров. Новые чемпионы России определятся 12 октября.

В эти же дни недалеко от Суперфиналов, в Пушкинском районном доме культуры, проходит Высшая лига первенства России среди ветеранов — мужчин и женщин. В обоих турнирах участвуют по 26 спортсменов.

После четырех туров у мужчин по 3 очка набрали гроссмейстеры Юрий Балашов, Александр Раецкий, Аркадий Вуль, а также не имеющие звания Михаил Родин, Петр Братусь и Алексей Мишин.

В женском турнире единолично лидирует женский гроссмейстер Татьяна Богумил — 3,5 очка. Ее преследуют женский мастер ФИДЕ Ирина Ушакова, женский международный мастер Нина Сироткина и Татьяна Иванова.