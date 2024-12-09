В ФШР считают, что ФИДЕ боится принимать ответственные решения: «Пора возвращать наши флаг и гимн!»

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев прокомментировал «СЭ» решение ФИДЕ разрешить выступать россиянам и белорусам под флагом международной федерации до января 2026 года.

«В текущих реалиях совет ФИДЕ вполне мог принять решение, чтобы российские спортсмены выступали с флагом. Пора уже возвращать наши флаг и гимн! Ощущение, что Совет ФИДЕ просто боится принимать ответственные решения. Они оставили все, как есть... на генеральной ассамблее мы рассчитывали на то, что нас в полном объеме вернут на международную арену. Этого не случилось из-за, мягко скажем, неубедительной позиции Совета ФИДЕ», — сказал Ткачев «СЭ».

Предыдущее разрешение действовало до 1 января 2025 года.