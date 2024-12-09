Дин Лижэнь сравнял счет в матче за звание чемпиона мира против Гукеша

Действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь белыми фигурами обыграл представителя Индии Гукеша Доммараджу в 12-й партии матча за мировую шахматную корону.

Партия, которая прошла в понедельник, завершилась на 39-м ходу.

Счет в матче снова стал равным — 6:6. Следующая партия состоится в среду.

Матч продлится до 13 декабря. Соперники проведут 14 партий, в случае ничейного исхода будет проведен тай-брейк.

Дин Лижэнь защищает звание чемпиона мира. В 2023 году он обыграл в матче за шахматную корону россиянина Яна Непомнящего.