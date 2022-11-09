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Сегодня, 11:20

Степанян заявил, что Карпов идет на поправку

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Альберт Степанян, помощник Анатолия Карпова, сообщил, что гроссмейстер идет на поправку, но о выписке пока рано говорить.

«Анатолий Карпов находится в сознании, его состояние улучшается и он идет на поправку. К сожалению, это происходит не так быстро, как всем нам хотелось бы. О выписке из больницы речи пока не идет, врачи этого не разрешают. И о каких-то сроках пока говорить преждевременно», — приводит слова Степаняна РИА «Новости».

В понедельник, 31 октября, стало известно, что Карпов получил черепно-мозговую травму в результате падения.

71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221109/karpov-1830152083.html
Анатолий Карпов
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