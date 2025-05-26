Смагин считает, что шахматист Шогджиев легко получил звание международного мастера

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал получение Романом Шогджиевым звания международного мастера.

«Это довольно ожидаемое событие, так как Рома давно уже играет на этом уровне. Это один из самых наших талантливых шахматистов, если не самый талантливый, и я уверен, что впереди его ждет очень большое будущее. Он довольно легко выполнил нормы, последний турнир он сыграл великолепно, и у него есть все данные, чтобы зайти еще дальше и однажды стать чемпионом мира», — цитирует Смагина ТАСС.

Ранее 10-летний Шогджиев стал самым юным международным мастером в истории.