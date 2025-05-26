Раджабов — о Карпове: «Я многому научился, когда изучал его партии»

Обладатель Кубка мира-2019 Теймур Раджабов рассказал «СЭ» о том, что часто пересекался с 12-м чемпионом мира Анатолием Карповым.

— Теймур, какая ваша самая запоминающаяся партия против Анатолия Карпова?

— У меня было много партий с Анатолием Евгеньевичем. Хорошо помню свой первый серьезный гроссмейстерский турнир, который провел с ним в Буэнос-Айресе (на том турнире Раджабов дал необычный сеанс одновременной игры, о котором ранее рассказывал «СЭ». - Прим. Т. Г.). Тогда был очень сильный состав: Карпов, Корчной, Шорт, Полгар. Все они тогда еще были в топе. Играл с ним и мини-матч, когда Карпов приезжал к нам в гости в Баку. Играли в быстрые шахматы, и мне удалось победить. Безусловно, выдающийся шахматист, и для меня большая честь играть в турнире, посвященном 50-летию момента, как он стал чемпионом мира.

— А ваша самая необычная встреча?

— Наверное, на матче Россия — сборная мира в 2002 году. Я был тогда еще совсем молодым шахматистом, и мне удалось поучаствовать в таком грандиозном событии, сыграть с Карповым. Мы провели много партий в рапид и в блиц, в том числе и на чемпионатах мира. В классику еще вспоминается партия в Вейк-ан-Зее. Она была очень затяжной. Помню, тогда Анатолий Евгеньевич был немного недоволен.

— Почему?

— Была сложная позиция. Ладья и слон против ладьи. На седьмой час игры он сказал что-то вроде: «Не стыдно ли вам играть такую позицию?» Я пытался выжать хоть что-то, на высоком уровне часто играется такая позиция и доводится до победы. Но потом мы шутили, когда вспоминали эту ситуацию. В целом у нас всегда были хорошие, добрые отношения.

— Удавалось ли получить какой-то ценный совет?

— Мне удавалось много общаться с Анатолием Евгеньевичем. Слышать комментарии по важнейшим шахматным позициям, структурам. Это большое подспорье, чтобы усиливать свою игру. При этом я понимал: чтобы сохранить это общение, надо постоянно играть в топовых турнирах, иначе где ты еще увидишь таких мастеров? Отмечу, что Карпов всегда был очень корректен. Расположен, чтобы поделиться шахматными знаниями. Никогда не видел, чтобы он что-то скрывал. Наоборот, всегда открыт к диалогу.

Честно, я многому научился, когда изучал его партии. Они кристально чистые. Точные стратегические решения, ходы, захваты линий, координация между фигурами, седьмые, вторые горизонтали. Блестящий шахматист. Мое поколение выросло на его партиях, великих матчах двух К. Желаю здоровья Анатолию Евгеньевичу, очень рад, что удалось лично поздравить его с 74-м днем рождения.

С 21 по 23 мая в Москве проходил Кубок Карпова, который был приурочен к 50-летию с момента завоевания Анатолием Евгеньевичем шахматной короны. Раджабов занял шестое место. Победителем турнира стал Ян Непомнящий, второе и третье место поделили Александр Грищук и Владислав Артемьев.