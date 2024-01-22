Смагин: «Непомнящий не ставит себе задач на турнире в Вейк-ан-Зее»

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал выступление российского шахматиста Яна Непомнящего на турнире в нидерландском Вейк-ан-Зее.

«Ян не ставит перед собой каких-то задач, не играет дебюты, которые очень хорошо знает, отсюда такой средний результат. Несколько настораживает, что он пропускает тактические удары. Иногда он относится к некоторым позициям, где ему кажется, что у него все хорошо, слишком легковесно. Для него этот турнир — это попытка почувствовать классический контроль перед турниром претендентов», — приводит ТАСС слова Смагина.

По итогам восьми туров Непомнящий занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 4,5 очка. Турнир завершится 28 января.