Смагин не считает переход Сараны в сборную Сербии потерей для российских шахмат

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин заявил, что переход чемпиона Европы россиянина Алексея Сараны в сборную Сербии не станет катастрофической потерей для российских шахмат.

«Сарана — это хороший игрок, воспитанник московской школы, он подавал большие надежды, но в сборную России он еще не попадал, и неясно, попал бы или нет, поэтому говорить о том, что его переход станет для нас большой потерей, я бы не стал, ничего катастрофического, каких-то рисков в этом не вижу. Сейчас молодые шахматисты расценивают игру как свою самоцель, наверное, это нормально, жизнь все расставит по своим местам. У нас в связи с переходом в Азиатскую шахматную федерацию будут несколько другие задачи, все молодые шахматисты получают поддержку, которая будет только усиливаться», — приводит слова Смагина ТАСС.

Саране 23 года, в марте он стал победителем чемпионата Европы в Сербии, который стал последним для российских спортсменов из-за перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию с 1 мая. Гроссмейстер занимает 50-е место в рейтинге FIDE. Наивысшей позицией Сараны в мировом рейтинге была 45-я строчка.