Шипов считает, что Непомнящий может хорошо выступить на чемпионате мира по рапиду и блицу

Бывший тренер Непомнящего Сергей Шипов рассказал, что российский шахматист Ян Непомнящий находится в хорошей форме и имеет все шансы для успешного выступления на чемпионате мира по рапиду и блицу.

«Я с оптимизмом смотрю на перспективы Яна на предстоящем чемпионате мира по рапиду и блицу, он находится в хорошей форме. В отдельных моментах я видел того Яна, который может побеждать, в том числе на чемпионате мира. Ему нужно акклиматизироваться, отоспаться, привыкнуть к разнице в часовых поясах. Ян — опытный шахматист, и шансы показать хороший результат у него есть», — сказал Шипов ТАСС.

В Осло в турнире Непомнящий дошел до финала, в котором проиграл норвежцу Магнусу Карлсену со счетом 1:4. Состязания проводились по быстрым шахматам. С 26 по 31 декабря в Нью-Йорке состоится чемпионат мира по рапиду и блицу.