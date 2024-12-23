Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 14:46

Шипов считает, что Непомнящий может хорошо выступить на чемпионате мира по рапиду и блицу

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер Непомнящего Сергей Шипов рассказал, что российский шахматист Ян Непомнящий находится в хорошей форме и имеет все шансы для успешного выступления на чемпионате мира по рапиду и блицу.

«Я с оптимизмом смотрю на перспективы Яна на предстоящем чемпионате мира по рапиду и блицу, он находится в хорошей форме. В отдельных моментах я видел того Яна, который может побеждать, в том числе на чемпионате мира. Ему нужно акклиматизироваться, отоспаться, привыкнуть к разнице в часовых поясах. Ян — опытный шахматист, и шансы показать хороший результат у него есть», — сказал Шипов ТАСС.

В Осло в турнире Непомнящий дошел до финала, в котором проиграл норвежцу Магнусу Карлсену со счетом 1:4. Состязания проводились по быстрым шахматам. С 26 по 31 декабря в Нью-Йорке состоится чемпионат мира по рапиду и блицу.

Источник: ТАСС
Читайте также
СМИ обратили внимание на цитирование Трампом слов Путина
Люди погибли при взрыве на территории бывшего завода в Абакане
Усик победил Фьюри в реванше и защитил три титула чемпиона мира
Салах оторвался от Холанна в гонке бомбардиров АПЛ
Власти сообщили о тяжелом состоянии пострадавших при взрыве в Абакане
«Спартак» заберет игрока у ЦСКА, «Динамо» теряет лидеров. Трансферные слухи РПЛ за 23 декабря
Популярное видео
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Шипов считает, что шахматисту Непомнящему не повезло в матче с Карлсеном на турнире в Осло

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости