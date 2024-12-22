Шипов считает, что шахматисту Непомнящему не повезло в матче с Карлсеном на турнире в Осло

Экс-тренер Непомнящего Сергей Шипов считает, что российскому шахматисту Яну Непомнящему немного не везло в финальном матче турнира в Осло против Магнуса Карлсена.

«Ян выступил достойно, и в некоторых матчах был хорош, временами он производил большое впечатление. Финал не сложился, и тут можно только восхищаться Карлсеном. Карлсен был бесподобно силен, тут ничего не скажешь. У Яна были возможности в третьей и четвертой партиях, но немного не повезло, хотя говорить о невезении, когда проигрываешь 1:4, не вполне корректно. Будем надеяться, что все свое невезение он исчерпал в Осло, и на следующей неделе на чемпионате мира по рапиду и блицу будет лучше», — приводит слова Шипова ТАСС.

Карлсен выиграл матч со счетом 4:1. Соревнование проходило в формате быстрых шахмат. Чемпионат мира состоится в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.