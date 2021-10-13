Шахматистка Горячкина сыграла вничью в пятом туре мужского суперфинала чемпионата России
Горячкина сыграла вничью в пятом туре мужского суперфинала чемпионата России по шахматам
13 октября, 19:10
В пятом туре суперфинала чемпионата России Александра Горячкина сыграла вничью черными фигурами с Андреем Есипенко. Она стала первой женщиной, принявшей участие в мужском чемпионате страны.
Шахматистка отобралась в суперфинал из высшей лиги чемпионата России, где заняла третье место.
В следующем туре она белыми фигурами сыграет с Александром Рахмановым.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю