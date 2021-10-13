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Шахматистка Горячкина сыграла вничью в пятом туре мужского суперфинала чемпионата России

Горячкина сыграла вничью в пятом туре мужского суперфинала чемпионата России по шахматам
13 октября, 19:10

В пятом туре суперфинала чемпионата России Александра Горячкина сыграла вничью черными фигурами с Андреем Есипенко. Она стала первой женщиной, принявшей участие в мужском чемпионате страны.

Шахматистка отобралась в суперфинал из высшей лиги чемпионата России, где заняла третье место.

В следующем туре она белыми фигурами сыграет с Александром Рахмановым.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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