Непомнящий выдвинут на премию Минспорта в номинации «Гордость России»
10:47
Гроссмейстер Ян Непомнящий выдвинут Федерацией шахмат России (ФШР) на премию Минспорта в номинации «Гордость России», информирует пресс-служба ФШР.
Также на звание претендуют гроссмейстер Александра Костенюк и тренер Владимир Поткин, чьим воспитанником является Непомнящий.
31-летний Непомнящий занимает четвертое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). В этом году он выиграл турнир претендентов встретится с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.
Матч пройдет с 24 ноября по 16 декабря в Дубае во время всемирной выставки «Экспо».
Дополнительная информация:
https://ruchess.ru/news/all/fshr_vydvinula_svoikh_nominantov_na_natsionalnuyu_sportivnuyu_premiyu/
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