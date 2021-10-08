Непомнящий выдвинут на премию Минспорта в номинации «Гордость России»

Гроссмейстер Ян Непомнящий выдвинут Федерацией шахмат России (ФШР) на премию Минспорта в номинации «Гордость России», информирует пресс-служба ФШР.

Также на звание претендуют гроссмейстер Александра Костенюк и тренер Владимир Поткин, чьим воспитанником является Непомнящий.

31-летний Непомнящий занимает четвертое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). В этом году он выиграл турнир претендентов встретится с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.

Матч пройдет с 24 ноября по 16 декабря в Дубае во время всемирной выставки «Экспо».