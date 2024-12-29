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Мурзин о победе на чемпионате мира по рапиду: «Я счастлив. Надеюсь, это не сон»

Руслан Минаев
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Российский шахматист Володар Мурзин прокомментировал победу на чемпионате мира по рапиду.

«Это моя стратегия — играть стабильно в рапиде. В классических партиях иногда я пытаюсь играть агрессивно, но в рапиде я стараюсь играть стабильно. Позиция может быть равной, но я просто буду продолжать играть, играть, играть, и, возможно, мой соперник сделает ошибку, и я ею воспользуюсь. Надеюсь, это не сон. Не знаю, что сказать еще. Я действительно счастлив», — цитирует Мурзина пресс-служба ФИДЕ.

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В заключительном туре 18-летний Мурзин сыграл вничью с Кареном Григоряном из Армении и занял первое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Вторым стал Александр Грищук (Россия) — 9,5 очка. Третий — россиянин Ян Непомнящий (9,5 очка).

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