Филатов: «Запад обсуждает штаны Карлсена и молчит о триумфе россиян на чемпионате мира»

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что весь западный мир обсуждает штаны норвежца Магнуса Карлсена, но не пишет о триумфе российских шахматистов на чемпионате мира по рапиду.

«На чемпионате мира по рапиду российские шахматисты добились трех выдающихся достижений. Молодой шахматист Мурзин впервые выиграл золото, с чем поздравляем его, тренеров, всю его семью и поклонников его творчества. Второе — весь пьедестал за Россией. И весь западный мир все еще обсуждает штаны Магнуса Карлсена, но молчит о таком выдающемся триумфе российских шахматистов.

Ну и третье достижение, что под занавес Года семьи наша выдающаяся многодетная шахматная семья Александра Грищука и Екатерины Лагно завоевала медали чемпионата мира», — рассказал глава ФШР ТАСС.

18-летний россиянин Володар Мурзин стал победителем чемпионата мира по рапиду, прошедшего в Нью-Йорке. Он набрал 10 очков по итогам 13 партий. Второе место занял другой представитель России — Александр Грищук. Третьим стал еще один россиянин — Ян Непомнящий (оба набрали по 9,5 очка). В женском турнире третье место заняла российская шахматистка Екатерина Лагно.