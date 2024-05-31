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Сегодня, 19:16

Карякина снова исключили из мирового рейтинга FIDE

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Гроссмейстер Сергей Карякин вновь исключен из мирового рейтинга FIDE. В майской версии он занимал 12-е место с 2750 очками, однако в июньских списках его не оказалось.

Ранее россиянина исключали из рейтинга в конце февраля 2023 года и вернули туда спустя три месяца. После исключения Карякина Ян Непомнящий остался единственным представителем нашей страны в топ-20. Шахматист занимает четвертую строчку (2770 баллов). Александр Грищук опустился на 25-ю позицию (2719), а Даниил Дубов идет на 32-м месте (2701).

Лидером рейтинга является норвежец Магнус Карлсен (2830). На второй строчке располагается американец Фабиано Каруана (2805), а тройку замыкает Хикару Накамура (2794).

Сергей Карякин (шахматы)
Ян Непомнящий
ФИДЕ
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