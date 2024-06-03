Лижэнь проиграл Карлсену на турнире в Норвегии

Чемпион мира Дин Лижэнь уступил черными фигурами норвежцу Магнусу Карлсену в шестом туре шахматного турнира в норвежском Ставангере. Китаец в равной позиции зевнул мат на 30-м ходу.

Гроссмейстер потерпел 4 поражения в 6-ти партиях и занимает последнее место в турнирной таблице. Карлсен лидирует, опережая на очко Хикару Накамуру.

В Ставангере партии проходят с классическим контролем времени. Однако если шахматисты играют вничью, дополнительно проводится армагеддон.