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Сегодня, 08:25

Лижэнь проиграл Карлсену на турнире в Норвегии

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Чемпион мира Дин Лижэнь уступил черными фигурами норвежцу Магнусу Карлсену в шестом туре шахматного турнира в норвежском Ставангере. Китаец в равной позиции зевнул мат на 30-м ходу.

Гроссмейстер потерпел 4 поражения в 6-ти партиях и занимает последнее место в турнирной таблице. Карлсен лидирует, опережая на очко Хикару Накамуру.

В Ставангере партии проходят с классическим контролем времени. Однако если шахматисты играют вничью, дополнительно проводится армагеддон.

Дин Лижэнь
Магнус Карлсен
Хикару Накамура
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