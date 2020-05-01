Крамник рассказал, как проводит время в самоизоляции

14-й чемпион мира Владимир Крамник признался, что ему легко дается самоизоляция из-за пандемии коронавируса.

— Я прекрасно понимаю, что есть люди, испытывающие проблемы из-за потери работы, думающие о том, как прокормить семью, — цитируют «Известия» Крамника. — Это сложное время, но его надо постараться как-то использовать. Отойти от вредных привычек, заняться своим здоровьем, обучением. В открытом доступе есть очень много образовательных материалов, интересных лекций. К тому же это возможность побольше побыть со своей семьей, детьми, пообщаться с друзьями онлайн. Я всем этим с удовольствием пользуюсь. Также не стоит постоянно думать о том, как всё плохо, читать исключительно новости о коронавирусе. Надо попытаться позитивно смотреть на вещи и делать всё, что в наших силах, чтобы с пользой провести время.

Лично я сидя дома не испытываю скуки. Мой день по-прежнему расписан практически по минутам. Другое дело, если всё это продлится долго, то тяжело станет всем. Надеюсь, в течение следующих двух-трех недель количество заразившихся пойдет на спад и мы все вернемся к обычной жизни.