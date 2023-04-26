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Сегодня, 17:24

Лижэнь — о победе в 12-й партии: «Я не слишком сильно нервничал»

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь прокомментировал свою победу в 12-й партии матча с россиянином Яном Непомнящим. За два тура до конца счет равный — 6-6.

«На самом деле, я не слишком сильно нервничал, — подчеркнул Дин на пресс-конференции. — В какой-то момент я почувствовал, что в зале царит полная тишина, и я не чувствовал, что кто-то наблюдает за игрой. Вроде бы сегодня, 26 апреля, была очень важная партия, но я не ощущал этого. Мне пришлось сказать себе, что момент очень важный, и надо сосредоточиться. Рад сравнять счет, но вся борьба еще впереди», — сказал Дин.

Предпоследняя, 13-я партия матча, состоится в четверг, 27 апреля.

Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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