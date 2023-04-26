Дворкович оценил шансы на тай-брейк в матче за мировую шахматную корону между Непомнящим и Дин Лижэнем

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в комментарии для «СЭ» подвел итоги двенадцатой партии матча за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим (Россия) и Дин Лижэнем (Китай).

Лижэнь обыграл Непомнящего, партия завершилась на 38-м ходу. «От этого матча можно ожидать чего угодно, но этим и интересен спорт высших достижений. Потенциальный тай-брейк? Шансы 50 на 50», — сказал Дворкович «СЭ».

13-я партия состоится 27 апреля. Счет в поединке Непомнящий — Дин Лижэнь равный — 6-6. Победу в матче за мировую шахматную корону гарантируют 7,5 очка. В случае, если счет будет ничейным по итогам 14 партий, шахматисты проведут тай-брейк.