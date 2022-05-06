Карякин собирается идти в CAS после отклонения апелляции по 6-месячной дисквалификации

Чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, российский гроссмейстер Сергей Карякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение комиссии FIDE по этике отклонить апелляцию на его 6-месячную дисквалификацию.

«У меня не было особых надежд, что апелляция будет удовлетворена. В какой-то степени это была просто формальность. Они лишь подтвердили свое решение об отстранении. Дальше с этой бумагой можно идти в CAS, там шансов побольше, хотя больших иллюзий я не испытываю. Тут многое будет зависеть от мастерства наших адвокатов и мастерства адвокатов ФИДЕ. В ближайшее время собираемся обратиться в CAS», — сказал Карякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Дмитрием Барулевым.

21 марта комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ отстранила Карякина от соревнований под эгидой организации на полгода за публичное оглашение своей политической позиции.