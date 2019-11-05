Карпов уверен, что Москва справится с проведением Всемирной шахматной олимпиады

Москва сможет справиться с проведением Всемирной шахматной олимпиады 2020 года, считает вице-президент Федерации шахмат России (ФШР), 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. Ранее стало известно, что соревнования были перенесены из Ханты-Мансийска.

— Естественно, разница большая — что касается иностранных участников, Москва, конечно же, ближе ко всем, поскольку до Ханты-Мансийска основному количеству участников надо лететь через нее, — цитирует Карпова ТАСС. — С другой стороны, я бы назвал Ханты-Мансийск столицей шахматного мира, потому что там проходила и олимпиада, и Кубки мира — турниры крупнейшего уровня. То есть, это не новое место. Москва имеет огромный опыт, но там сложнее компактно разместить участников. Сейчас шахматная олимпиада собирает большое количество людей — только непосредственных участников, шахматистов, тренеров, руководство федераций, делегаций конгресса, около 2000 человек. Принять такое соревнование — непростая задача, но Москва, справится, я уверен!

Всемирная шахматная олимпиада пройдет в Москве в третий раз. Ранее соревнования проходили здесь в 1956 и 1994 годах.

Самой титулованной сборной является команда СССР (18 побед у мужчин и 11 — у женщин), мужская сборная России шесть раз становилась победителем турнира, женская — три раза.

Ханты-Мансийск принимал Всемирную шахматную олимпиаду в 2010 году.