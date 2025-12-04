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Федерация шахмат России и Движение Первых договорились о сотрудничестве

Павел Лопатко

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев и заместитель председателя правления Движения Первых Никита Нагорный подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба ФШР.

«Уверен, что совместные инициативы позволят вовлечь школьников в интеллектуальный спорт и показать, что шахматы — это особенная игра, она формирует мышление, учит дисциплине и принятию решений, учит видеть последствия своих действий. Наша цель — обучить как можно больше детей, чтобы они смогли применять эти навыки для достижения успеха в дальнейшей жизни», — цитирует Ткачева пресс-служба ФШР.

На данный момент Движение Первых объединяет свыше 12,5 миллиона человек.

Источник: Федерация шахмат России
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Александр Ткачев
Никита Нагорный
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