Федерация шахмат России и Движение Первых договорились о сотрудничестве

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев и заместитель председателя правления Движения Первых Никита Нагорный подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба ФШР.

«Уверен, что совместные инициативы позволят вовлечь школьников в интеллектуальный спорт и показать, что шахматы — это особенная игра, она формирует мышление, учит дисциплине и принятию решений, учит видеть последствия своих действий. Наша цель — обучить как можно больше детей, чтобы они смогли применять эти навыки для достижения успеха в дальнейшей жизни», — цитирует Ткачева пресс-служба ФШР.

На данный момент Движение Первых объединяет свыше 12,5 миллиона человек.