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4 декабря 2025, 14:45

СК КПРФ и СШОР по шахматам и шашкам — победители III Командного кубка России

В Гранд Отеле «Жемчужина» в Сочи завершился III Командный кубок России. В соревнованиях, которые проводились при поддержке генерального партнера ФШР — ПАО «ФосАгро», приняли участие 13 команд у мужчин и 7 — у женщин.

Третий год подряд победителем открытых соревнований становится СК КПРФ (Москва) в составе: Павел Понкратов, Максим Матлаков, Владимир Малахов, Александр Морозевич и Никита Афанасьев. В активе команды 13 матчевых очков.

На 1 матчевое очко отстали серебряные призеры — Краснодарский край. Бронза в активе команды «Воронеж» — 10 очков.

В женском турнире первое место занял коллектив «СШОР по шахматам и шашкам» (Санкт-Петербург), чьи участницы набрали 11 матчевых очков. За команду-победительницу выступали Алена Гармаш, Дарья Юрасова, Марина Кузнецова, Елизавета Дорохина и Вероника Юдина.

По 9 очков в активе у сборной Саратовской области и крымской «Киммерии». Лучшие дополнительные показатели вывели саратовских спортсменок на второе место.

Пресс-служба ФШР

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