Австрийка Ева Мозер умерла после продолжительной болезни

Австрийская шахматистка Ева Мозер умерла в возрасте 36 лет после продолжительной болезни, информирует chess24.

В 1998 году она стала серебряным призером чемпионата Европы. Также Мозер дважды побеждала на женском чемпионате Австрии (в 2010 и 2011 годах). В 2006 году шахматистка выиграла мужской чемпионат Австрии и стала первой женщиной, которой удалось выиграть этот турнир.

Она участвовала в четырех шахматных Олимпиадах в составе женской сборной Австрии (2000, 2008, 2010, 2014), а также в Олимпиаде 2004 года в составе мужской.

Ее максимальный рейтинг - 2471 очко. В 2012 году она занимала 25-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE).