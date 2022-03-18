Соперник Харитонова бился с топами, а теперь тренирует Уайлдера

Что произойдет на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Сегодня телеканал покажет поединки в прямом эфире. Начало в 23.00 по московскому времени.

18 марта в Белоруссии пройдет очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Самые любопытные бои: Тимур Золотой Мусаев — Фарид Ядуллаев, Зелемхан Пулеметчик Дукаев — Эдгар Гукасян, Сергей Харитонов — Малик Скотт (главный бой вечера). Расскажем о каждом.

Золотой — Ядуллаев

Тимур Золотой — чемпион Европы и России среди молодежи по кикбоксингу. Но кикбоксинг уже давно потерял популярность, и Мусаев решил попробовать себя в кулачных боях. Можно сказать, он уже ветеран — дебютировал в Top Dog два года назад, когда промоушен набирал обороты. Проведя в Top Dog пять боев (3-1-1), Тимур перешел в Hardcore, где выиграл пять поединков подряд.

Ядуллаев же — новичок в поп-ММА, но всего за полгода он стал одной их самых заметных фигур в этой индустрии. Провел уже пять боев (четыре победы, одно поражение), а главное — запомнился публике трештоком и драками за пределами клетки и ринга.

Золотой выразил недовольство поведением Фарида, тот бросил ему вызов — и так родился этот бой по правилам бокса. Формат: три раунда по две минуты.

Пулеметчик — Гукасян

Это будет второй бой Дукаева в «Бойцовском клубе РЕН ТВ». В первом он сенсационно выиграл по очкам у Вячеслава Дацика. Однако боя тогда толком не получилось. Пулеметчик часто падал (вернее — просто валился на поле, это были не нокдауны), время шло, и в итоге непосредственно бокса мы почти не увидели. Раунды же были короткими — по две минуты (всего их было три).

Нынешний же соперник Зелемхана — профессиональный боксер. Гукасян настаивает, чтобы раунды были стандартные — по три минуты: «Если будут по две минуты — он просто отбегает». Промоутер турнира Владимир Хрюнов заверил, что раунды будут по три минуты. Однако на следующий день, после открытой тренировки, Пулемечик заявил «СЭ», что выйдет на ринг, только если на каждый раунд выделят по 120 секунд. Остается надеяться, что стороны договорятся и бой не сорвется.

Харитонов — Скотт

Сергей Харитонов в профессиональном спорте с 2000 года. В ММА выступал в Pride и Strikerorce, по-прежнему на контракте с Bellator. Сейчас Сергею 41 год, но о завершении карьеры он и не думает: планирует биться до 50 лет.

У Харитонова богатая любительская карьера в рукопашном бое и универсальном бое. Но первый вид спорта, которым он начал заниматься, — бокс. Под руководством отца, в родном Плесецке (Архангельская область). Уже в бытность бойцом ММА Сергей вошел в сборную России по боксу. Тогда однозначным первым номером в тяжелом весе в России был Александр Поветкин, и Харитонов попробовал пробиться на Олимпиаду-2004 в составе команды Таджикистана. Сергей был в шаге от получения олимпийской лицензии, но проиграл в финале чемпионата Азии.

Со временем Харитонов сконцентрировался на ММА и кикбоксинге, затем — только на ММА. Но с наступлением пандемии решил попробовать себя в профессиональном боксе. В сентябре 2020-го на шоу «Боксерского клуба РЕН ТВ» Сергей встретился в ринге с Дэнни Уильямсом — боксером, который в 2004-м нокаутировал Майка Тайсона. Но от того Уильямса осталось только имя — Харитонов его легко нокаутировал. Второй бой в профессиональном боксе Сергей провел в июне 2021-го, досрочно победив малоизвестного, но очень упитанного африканского боксера Осборна Мичиману.

Теперь же Харитонов не считается фаворитом. Да, Малик Скотт не выходил в ринг с 2016 года. Однако он еще не очень возрастной (41 год), а главное — регулярно спарринговал с Деонтеем Уайлдером. Парадокс: в 2014-м Скотт проиграл Уайлдеру нокаутом в первом раунде, а в 2021?м стал его тренером. Именно под его руководством Деонтей готовился к третьему бою с Тайсоном Фьюри (Уайлдер проиграл нокаутом). Продолжится ли их сотрудничество — непонятно, но Скотт верит в то, что Деонтей вернет себе чемпионский пояс.

Также на счету Скотта 38 побед, 3 поражения и 1 ничья в ММА. Проигрывал только звездам — помимо Уайлдера, это Луис Ортис (единогласное решение судей) и Дерек Чисора (ТКО, 6-й раунд). Самые значимые победы — над Тони Томпсоном (единогласное решение) и Алексом Лиепаи (единогласное решение).

Регламент боя между Харитоновым и Скоттом: шесть раундов по три минуты. По стилю они совершенно разные: Харитонов — ярко выраженный нокаутер (с неплохим функционалом), Скотт — боксер, затягивающий бои в поздние раунды (из 38 его побед лишь 13 — досрочные). Что ж, тем интереснее.