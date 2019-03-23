Вирер осталась на первом месте в зачете Кубка мира, Юрлова-Перхт - 14-я

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер осталась на первом месте в зачете Кубка мира. В активе 28-летней итальянки 894 очка.

Второе место занимает еще одна представительница Италии Лиза Виттоцци (852), третье - словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина (844). Лучшей из россиянок является Екатерина Юрлова-Перхт - она располагается на 14-й строчке (471).

Общий зачет (ж)

1 (1). Доротея Вирер (Италия) - 894 (+29)

2 (2). Лиза Виттоцци (Италия) - 852 (0)

3 (4). Анастасия Кузьмина (Словакия) - 844 (+60)

4 (3). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) - 834 (+43)

5 (6). Ханна Эберг (Швеция) - 681 (+48)

6 (7). Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 657 (+34)...

14 (15). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 471 (+26)...

29 (28). Ирина Старых (Россия) - 307 (0)...

32 (30). Евгения Павлова (Россия) - 232 (0)...

34 (36). Светлана Миронова (Россия) - 218 (+25)...

38 (38). Маргарита Васильева (Россия) - 155 (0)...

57 (56). Ульяна Кайшева (Россия) - 82 (0)

58 (57). Валерия Васнецова (Россия) - 81 (0)...

62 (65). Лариса Куклина (Россия) - 70 (+12)...

84 (85). Виктория Сливко (Россия) - 24 (+7)...

88 (88). Анастасия Морозова (Россия) - 12 (0)...

100 (100). Лейсан Бикташева (Россия) - 1 (0)

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