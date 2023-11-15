Тренер Истомин объяснил секрет прогресса норвежских биатлонистов

Российский тренер Артем Истомин прокомментировал развитие норвежской системы биатлона.

«Это прежде всего прогресс системный. В 2022-м у норвежцев были забронированы места проведения всех сборов на 2026 год. То есть, они уже тогда четко понимали, где и как будут готовиться к предстоящей Олимпиаде. Когда только стало известно, что биатлонные гонки пройдут в Антхольце, туда приезжала целая научная группа, которая проводила исследования на тему технико-тактических действий. То есть, люди бежали по дистанциям с датчиками GPS, отрабатывали все участки, отмечая, где именно спортсмен проигрывает, выигрывает и так далее. Показательной была и прошедшая Олимпиада в Пекине. Норвегия привезла туда свой собственный тренажерный зал», — цитирует Истомина RT.

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