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Серохвостов: «До сих пор вспоминаю, как облажался в двух гонках на Олимпиаде в Пекине»

Алина Савинова
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Биатлонист Даниил Серохвостов ответил, бывало ли, когда неудачное выступление долго не получалось выкинуть из головы.

«На Олимпиаде такое было. До сих пор иногда вспоминаю, как я там облажался в двух гонках. Уже после того, как Игры закончились, два месяца, наверное, я эту мысль прогнать не мог. Без конца думал о том, насколько отвратительно подготовился к Играм. Пытался сам с собой рассуждать, почему все так сложилось. Какие-то причины искал, проматывал в голове всю Олимпиаду, каждую деталь. Изначально-то ехал за медалями, как и все. А тут вдруг понимаешь: все кончилось, ты провалился, и следующий шанс через четыре года. Как оказалось, следующего у нас вообще не будет, скорее всего», — цитирует Серохвостова RT.

На Олимпиаде в Пекине 24-летний российский биатлонист занял 20-е место в спринте и 39-е — в гонке преследования. Серохвостов является победителем и призером этапов Кубка мира, а также чемпионом России в спринте.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1231880-serohvostov-gonki-olimpiada
Биатлон
Даниил Серохвостов
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