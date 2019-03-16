Сучилов - пятый в спринте на этапе Кубка IBU

Немец Лукас Фрацшер выиграл спринт на этапе Кубка IBU. Вторым и третьим стали его соотечественники Филипп Хорн и Данило Ритмюллер.
Россиянин Семен Сучилов занял пятое место.
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)
Кубок IBU
Мужчины
Спринт 10 км
1. Лукас Фрацшер (Германия) - 23.56,3 (0 шт. кругов)
2. Филипп Хорн (Германия) - отставанием 23,6 (0)
3. Данило Ритмюллер (Германия) - 32,2 (0)
4. Харальд Леммерер (Австрия) - 42,3 (1)
5. Семен Сучилов (Россия) - 43,0 (1)
6. Аристид Бегю (Франция) - 43,2 (1)...
9. Кирилл Стрельцов (Россия) - 1.04,5 (2)...
11. Антон Бабиков (Россия) - 1.11,9 (2)...
16. Сергей Корастылев (Россия) - 1.33,2 (1)...
23. Петр Пащенко (Россия) - 2.02,3 (3)...
40. Ильназ Мухамедзянов (Россия) - 3.00,1 (1)
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