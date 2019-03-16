Сучилов - пятый в спринте на этапе Кубка IBU

Немец Лукас Фрацшер выиграл спринт на этапе Кубка IBU. Вторым и третьим стали его соотечественники Филипп Хорн и Данило Ритмюллер.

Россиянин Семен Сучилов занял пятое место.

Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт 10 км

1. Лукас Фрацшер (Германия) - 23.56,3 (0 шт. кругов)

2. Филипп Хорн (Германия) - отставанием 23,6 (0)

3. Данило Ритмюллер (Германия) - 32,2 (0)

4. Харальд Леммерер (Австрия) - 42,3 (1)

5. Семен Сучилов (Россия) - 43,0 (1)

6. Аристид Бегю (Франция) - 43,2 (1)...

9. Кирилл Стрельцов (Россия) - 1.04,5 (2)...

11. Антон Бабиков (Россия) - 1.11,9 (2)...

16. Сергей Корастылев (Россия) - 1.33,2 (1)...

23. Петр Пащенко (Россия) - 2.02,3 (3)...

40. Ильназ Мухамедзянов (Россия) - 3.00,1 (1)