Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве.

У команды две медали. Обе принес Александр Логинов (золото -в спринте и бронза — в гонке преследования).

Отметим, что так высоко в общем зачете наша команда не поднималась с 2009 года (тогда сборная России была третьей).

Первой стала Норвегия (6 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые награды). Второе место заняла Франция (3-2-3). Замкнула тройку Италия (2-2-0).