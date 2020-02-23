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Россия — четвертая в медальном зачете ЧМ-2020 по биатлону

18:02
(слева направо) Йоханнес Бе, Эмильен Жаклен и Александр Логинов. Фото AFP
(слева направо) Йоханнес Бе, Эмильен Жаклен и Александр Логинов. Фото AFP
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Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве.

У команды две медали. Обе принес Александр Логинов (золото -в спринте и бронза — в гонке преследования).

Отметим, что так высоко в общем зачете наша команда не поднималась с 2009 года (тогда сборная России была третьей).

Первой стала Норвегия (6 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые награды). Второе место заняла Франция (3-2-3). Замкнула тройку Италия (2-2-0).

Дополнительная информация:

http://winter.sport-express.ru/biathlon/world/2019-2020/

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