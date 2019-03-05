Рикко Гросс: "Надеюсь, на ЧМ по биатлону не будет допинговых рейдов"

Тренер сборной Австрии по биатлону Рикко Гросс признался, что рассчитывает на то, что во время чемпионата мира в шведском Эстерсунде не будет проводится допинговых рейдов. Турнир пройдет с 7 по 17 марта.

- Я был шокирован тем, что произошло в Зефельде, - приводит слова Гросса Laola1. - Хорошо, что все прошло аккуратно. Полиция арестовала только тех, кто был виновен. Надеюсь, на чемпионате мира по биатлону такого не будет. Трудно жить с мыслями о том, что какие-то спортсмены пытаются манипулировать и обманывать.

Напомним, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде был проведен допинговый рейд, в ходе которого полиция задержала пять лыжников: австрийцев Доминика Бальдауфа и Макс Хауке, эстонцев Андруса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина. Все эти спортсмены сотрудничали с немецким спортивным врачом Марком Шмидтом.

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