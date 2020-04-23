Призер двух Олимпийских игр чешка Вероника Виткова завершила спортивную карьеру

Чешская биатлонистка Вероника Виткова объявила о завершении спортивной карьеры из-за беременности.

— Для меня это (беременность) нечто совершенно особенное, начинается новый жизненный этап, — цитирует idnes.cz 31-летнюю Виткову. — И это лучшее решение моих проблем.

— Трудно охарактеризовать такую яркую карьеру несколькими фотографиями, но это наш способ сказать «спасибо» Веронике Витковой и, самое главное, пожелать удачи в новой волнующей главе жизни. Поздравляем, ты будешь супер-мамой! — написал IBU в своем Instagram.

Виткова — чемпионка мира-2015 и бронзовый призер ЧМ-2013 в смешанной эстафете, серебряный призер Сочи-2014 в смешанной эстафете, бронзовый призер ОИ-2018 в спринте.