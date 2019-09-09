Президент IBU: «Прямо сейчас говорить о возвращении СБР еще слишком рано»

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин в интервью «СЭ» рассказал о будущем СБР.

— Мы работаем над тем, чтобы сделать СБР полноправным членом международной федерации. В прошлом году я приезжал в Москву и мы сформировали рабочую группу, которая занимается этим вопросом. Рабочая группа встречалась трижды, и в прошлые выходные они доложили исполкому IBU, что Россия достигла хорошего прогресса в выполнении 12 критериев для восстановления, но полностью они еще не выполнены. Остаются незакрытыми еще буквально пара критериев. Поэтому прямо сейчас говорить о возвращении СБР еще слишком рано.

— Существует ли вероятность, что если СБР выполнит все критерии в ближайшие несколько недель, IBU на октябрьском Конгрессе вернется к нашему вопросу?

— Я предпочту не спекулировать на этой теме. Сегодня ситуация складывается таким образом, что вопрос восстановления СБР не входит в повестку дня Конгресса.

Полностью интервью президента IBU Олле Далина — здесь.