Валерий Польховский стал вице-президентом Союза биатлонистов России (СБР) по обеспечению сборных команд, сообщает ТАСС.

66-летний Польховский, с 2001 по 2007 год работал старшим тренером женской сборной России, которая под его руководством достигла самых больших успехов в истории. Перед сезоном-2011/12 он вернулся в национальную команду, заняв пост главного тренера. Через два года был переведен на должность консультанта бывшего главы СБР Михаила Прохорова.

Польховский должен был возглавить сборную России в 2018 году, вскоре после избрания на должность президента СБР Владимира Драчева. Однако руководство национальной федерации поменяло свое решение, сделав выбор в пользу Анатолия Хованцева.