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Сегодня, 11:10

Нуждов объяснил, почему в МЛКБ не примут участие биатлонисты из Китая

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Президент федерации биатлона МО Алексей Нуждов во время пресс-конференции Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) объяснил, почему в турнире не примут участие представители Китая.

— Общался с Андреем Прокуниным — главным тренером китайского клуба. Китайские спортсмены не примут участие в нашем Кубке. Это зависит не от их желания, а от поступившей вежливой и настоятельной просьбе IBU, которая была озвучена через федерацию биатлона Китая. Нам приятно, что Международный союз биатлонистов следит за нашей деятельностью. Они в каждую федерацию, которая планировала принять участие, пишут письма, в которых говорят, чтобы они не участвовали.

18 и 19 ноября 2023 года в Ханты-Мансийске пройдет Кубок Международной лиги клубного биатлона. Ожидается участие около 120 спортсменов из России и Белоруссии.

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