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Сегодня, 11:16

Васильев считает, что IBU не сможет полностью исключить Россию

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Президент федерации биатлона СПб Дмитрий Васильев во время во время пресс-конференции Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) высказался о ситуации с Международной федерацией биатлон (IBU).

— У всей этой компании во главе IBU это все традиционно. Они могут только запугивать и применять какие-то санкции в адрес той или иной федерации. Они просто растерялись, что мы наплевали на их угрозу. Полностью исключить Россию из IBU даже они не смогут. У них никаких рычагов не осталось.

Весной 2022 года IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных стартов, а также приостановил членство федераций стран, за которые выступают эти атлеты.

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