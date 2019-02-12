Мякяряйнен два дня не могла вылететь из Канады в США

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен не может попасть в Солт-Лейк-Сити, сообщает Yle. Напомним, что 14 февраля в США стартует восьмой этап Кубка мира.

Сейчас спортсменка в Канаде, она не смогла вылететь в Сиэто из-за отмены рейсов. Ей пришлось провести ночь в аэропорту, а затем искать новые билеты. 11 февраля выяснилось, что ее винтовку потеряли и смогли найти лишь после того, как она пропустила один из рейсов.

В ночь на 12 февраля Кайса прилетела в Атланту, откуда планирует попасть в Солт-Лейк-Сити.