Миронова поднялась на пять строчек в общем зачете Кубка мира

Норвежка Тириль Экхофф поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира после сегодняшней победы в гонке преследования на этапе в Оберхофе.

Лидирует в общем зачете норвежка Марта Ольсбу Ройселанн. Замыкает тройку шведка Ханна Эберг.

Россиянка Светлана Миронова, занявшая четвертое место в гонке преследования, в общем зачете поднялась на 24-е место.

Кубок мира

Общий зачет (ж)

1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 509 (+54)

2 (3). Тирил Экхофф (Норвегия) — 466 (+60)

3 (2). Ханна Эберг (Швеция) — 464 (+32)

4 (4). Эльвира Эберг (Швеция) — 379 (+28)

5 (5). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 355 (+25)

6 (7). Доротея Вирер (Италия) — 350 (+36)

24 (29). Светлана Миронова (Россия) — 152 (+43)

28 (26). Ирина Казакевич (Россия) — 129 (+4)

30 (28). Евгения Павлова (Россия) — 121 (+10)

31 (32). Ульяна Кайшева (Россия) — 119 (+22)

43 (46). Лариса Куклина (Россия) — 65 (+16)

58 (58). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)

63 (62). Татьяна Акимова (Россия) — 20 (0)

66 (66). Анастасия Гореева (Россия) — 17 (0)

Гонка преследования (ж)

1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 204 (+54)

2 (3). Тирил Экхофф (Норвегия) — 204 (+60)

3 (2). Ханна Эберг (Швеция) — 177 (+32)

4 (4). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 152 (+25)

5 (5). Эльвира Эберг (Швеция) — 146 (+28)

6 (9). Доротея Вирер (Италия) — 135 (+36)

18 (32). Светлана Миронова (Россия) — 70 (+43)

23 (22). Ирина Казакевич (Россия) — 56 (+4)

30 (27). Евгения Павлова (Россия) — 46 (+10)

34 (47). Ульяна Кайшева (Россия) — 36 (+22)

35 (39). Лариса Куклина (Россия) — 34 (+16)

54 (48). Татьяна Акимова (Россия) — 12 (0)