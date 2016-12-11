Матвей Елисеев: "Лежка" стала для меня холодным душем"

Россиянин Матвей Елисеев признался, что был шокирован своей стрельбой из положения лежа на третьем отрезке эстафеты в рамках этапа Кубка мира в Поклюке. На счету Елисеева штрафной круг после его первой стрельбы, а во второй он отработал без промахов.
– Перед последним выстрелом меня немного трясло. Но стоя отработал хорошо. "Лежка" же была холодным душем для меня, – отметил Елисеев во флеш-интервью после третьего этапа эстафеты. – Пытался сделать все возможное, держаться за Доллем. Но он силен, конечно.
alex1966
Матвей молодец, все ошибаются но не все так смогли бы собраться и отработать на 0.
15:23 11 декабря
shu111
Молодца, Матвей. Судя по стойке, у нас есть эстафетный состав.
14:50 11 декабря
armi
Елисеев - ты лузер!!!!!! Испоганил все!!!!!!
14:36 11 декабря